Winterprik zorgt voor witte woensdag in de Noorderkempen

Kinderen kunnen weer sparen voor kermisje­tons

Het lokaal bestuur organiseert dit jaar opnieuw de kermisactie in samenwerking met de scholen in Rijkevorsel. Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, kunnen kermisjetons verdienen. Er zijn ook nog andere acties waar jetons mee te verdienen zijn.Volle stempelkaarten kunnen in juli en augustus bij de sociale dienst omgeruild worden voor een zakje met kermisjetons.