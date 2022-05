“Windmolens ja, maar ze moeten niet allemaal in Meer of Minderhout komen te staan”

Meer/MinderhoutHet stadsbestuur van Hoogstraten kant zich tégen extra windmolens op het grondgebied van Hoogstraten. Recent verleende de provincie Antwerpen nog een vergunning, maar de stad tekende beroep aan. “We zijn niet tégen windenergie want verduurzamen is belangrijk, maar er mag wel een betere spreiding komen”, aldus schepen Michel Jansen (N-VA). Na de stad Antwerpen telt Hoogstraten het grootste aantal windmolens in de héle provincie. Op Vlaams niveau staat Hoogstraten op plaats zes.

De voorbije maanden was er in buurgemeente Brecht nog een petitie opgestart naar aanleiding van een reeks aanvragen voor nieuwe windturbines. “Duurzame energie opwekken wil iedereen, maar het lijdt tot scheefgetrokken situaties waarbij gemeenten in de Noorderkempen alle lasten moeten dragen”, klonk het toen bij de initiatiefnemers. Naast heel wat inwoners, maakt nu ook de stad Hoogstraten duidelijk dat de limiet is bereikt. “Wij hebben in augustus 2019 al een collegebeslissing genomen waarbij de oprichting van grote windturbines aan enkele ruimtelijke principes moeten voldoen”, zegt schepen Michel Jansen (N-VA). “Maar wij zijn als stadsbestuur helaas niet aan zet om te bepalen waar de windmolens mogen komen. Dat is een bevoegdheid van de provincie. We hebben in een aantal gevallen negatief geadviseerd, maar de provincie verleende uiteindelijk wel een vergunning.”

Quote Wij zijn als stad niet principi­eel tegen windener­gie, we zijn zelfs voorstan­der, maar niet dus als die in een tweede lijn komen te liggen en dichter bij de woonkernen Michel Jansen , schepen van Ruimtelijke Ordening (N-VA)

Kader

Het kader dat het stadsbestuur schepte in 2019 kwam er op neer dat windmolens vooral gebundeld moesten worden met de bestaande lijn én op maximaal 300 meter van de E19. De minimale afstand van woningen moest ook 300 meter zijn. Daarnaast mogen de windmolens geen belemmering vormen voor een eventuele uitbreiding van bijvoorbeeld industriezones en met de verenigbaarheid met bedrijventerreinen maximaal nagestreefd worden net als het vrijwaren van open ruimte. “Wij zijn als stad niet principieel tegen windenergie, we zijn zelfs voorstander, maar niet dus als die in een tweede lijn komen te liggen en dichter bij de woonkernen”, zegt schepen Michel Jansen. “Bij zo’n aanvragen gaan we wel dwars liggen. We hebben hier al een massa windmolens. Het lijkt ons beter om toch te streven naar een grotere spreiding.”

Top zes in Vlaanderen

In de provincie Antwerpen stonden er begin 2022 exact 154 windmolens waarvan dus 20 alleen al op het grondgebied van Hoogstraten. De stad bekleedt daarmee de tweede plaats in de provincie. Op Vlaams niveau moet Hoogstraten alleen Antwerpen (44), Gent (43), Beveren (41), Zeebrugge (35) en Brugge (23) laten voorgaan. “Mogelijk komt er op het grondgebied van Meersel-Dreef binnenkort nog eentje bij van Luminus”, zegt schepen Jansen. “We hebben daarvoor een negatief advies gegeven en college schepen Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft) is dat gaan toelichten bij de provincie. Voor de windmolen aan Tolberg verleenden we eerder ook al een negatief advies, maar begin april verleende de provincie toch een vergunning. We zijn daartegen nu in beroep gegaan.”