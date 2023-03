Wilfried Foesenek pakt met Achtmaal eerste zege en laat Sprundel naast periodetitel grijpen

Drone van politie vindt vermiste man (80) terug. “Hij zat vast in de modder en was onderkoeld. De aankoop is het nu al waard”

Sinds drie maanden beschikken ze in de politiezone Noorderkempen over een drone en de aankoop heeft nu al meer dan zijn waarde bewezen. Dankzij de inzet van de drone werd vrijdagavond een 80-jarige man in Meerle teruggevonden. Net op tijd want de man was vast komen te zitten in de modder en was al onderkoeld. “Wij hebben altijd gezegd dat wanneer we er één mensenleven mee zouden kunnen redden, dat het de aankoop al waard was”, zeggen politiemannen Sven Vleugels en collega Wes.