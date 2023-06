Wij kunnen verkoeling zoeken, voor dieren is dat lastiger

Leden van de Ronde Tafel komen samen in Le Cirq

Een honderdtal leden van de Ronde Tafel België verzamelden onlangs in Le Cirq in Hoogstraten. De Ronde Tafel is een internationale vereniging verspreid over vijf continenten. De leden komen op geregelde basis bij elkaar en organiseren vaak acties en evenementen om zo goede doelen te steunen.