“Wij gaan niet open op 8 mei!” Chef-kok Alex Verhoeven (32) houdt zijn horecazaken dicht, ook al mogen ze binnenkort open

Naast Hert helemaal bovenaan in de toren van Turnova op de Grote Markt, is Alex Verhoeven ook zaakvoerder van Seir in Kasterlee en De Koeiketel in Turnhout. De deuren van die laatste zwaaiden eind 2019 open. Daarnaast had Verhoeven plannen om bistro Bink en koffiehuis/cocktailbar Gust te openen in Turnova. “Maar toen ik het nieuws hoorde dacht ik meteen: hier gaan we niet aan mee doen”, zegt Alex Verhoeven. “Enkel de terrassen? We zitten niet in een mediterraan klimaat in België. Ik snap de problemen. Ik besef dat er een pandemie is en dat de situatie serieus is. Maar laat de horeca dan alsjeblieft nog wat langer dicht zodat we daarna weer 'normaal’ open kunnen. Ik heb er zelfs geen problemen mee dat de kappers terug open mogen. Dit voelt aan als ‘Brood en Spelen’. Maar helaas. De tijd van de Romeinen ligt al lang achter ons.”

Niet rendabel

Alex Verhoeven is normaal niet diegene die hoog van de toren blaast, maar nu zit het hem duidelijk hoog. “Het wordt tijd dat de regering beseft dat je nooit voor iedereen 100 procent goed zult kunnen doen, maar dat vragen we ook niet”, zucht Verhoeven. “Ik ben er eerlijk in: als ik mijn horecazaken open doe op 8 mei, dan kost dat 70.000 tot 80.000 euro aan opstartkosten. Maar dat zijn wel kosten waar je niet eens zeker van bent dat je ze kunt terugverdienen, want wat als het wekenlang slecht weer is? Ik heb de indruk dat ze onze sector weer hebben willen sussen. Maar ik zie het anders: dit is alweer een pleister op een open wonde met het risico dat ze die binnenkort er weer af trekken en dan is de wonde nog veel groter. Denk toch alsjeblieft eens na. Misschien dat ze het volgende overlegcomité beter ook buiten organiseren. Dan weten de politici ineens in wat voor een klimaat we leven.”

Volledig scherm De Koeiketel in Turnhout. © Annelin Marien

Voor niets gewerkt

De premies voor de horeca zouden behouden blijven, maar daar heeft Verhoeven ook zijn bedenkingen bij. “Ik heb ondertussen 40 personeelsleden rondlopen. Denk je dat die premies daarvoor voldoende zijn? Neen, want ze hebben bij mij hoge nettolonen. Ik heb echt het gevoel dat we niet serieus genomen worden. Onze zaken die al open waren, hebben goed gedraaid. Dus we hadden nog wel een buffer, maar in mijn zaken zat wel elke spaarcent die ik had. Het gevoel dat ik nu overhoud, is dat ik de voorbije twaalf jaar voor niets heb gewerkt. Mijn horecahart doet pijn. Ook voor de collega’s die niet zo goed gedraaid hebben en het nog moeilijker hebben. We hadden al het land met de langste periode zonder regering. Binnenkort zijn we het land met het langst belachelijk maken met halfslachtige beslissingen. De horeca is echt aan het sterven.”

Volledig scherm Ben van de Zeegel van De Jachthoorn/Le Cirq en Paul Snoeys van de Gulden Coppe in Hoogstraten. © Toon Verheijen

Maand langer

Ben van de Zeegel van De Jachthoorn in Hoogstraten zal op 8 mei het terras wel openen, maar heeft ook gemengde gevoelens. “Ergens leeft bij ons - en ik denk bij veel andere zaken - het gevoel dat ze beter nog een maand langer de boel gesloten hadden gehouden”, zegt Ben. “We hebben natuurlijk deels een overkapping op het terras, maar dat is ook maar een deeltje. Wat als het ineens slecht weer wordt? Mogen ze binnen naar het toilet? Welke maatregelen gaan er nog gelden? Ik had echt liever nog eventjes dicht geweest om dan ‘volle gas’ te kunnen openen om terug in de routine te komen.”

Volledig scherm Marijn Verstraeten. © Peter Vanderveken

Twijfels

Marijn Verstraeten van Haut Rue heeft maar een klein terras en weet zelfs nog niet of hij 8 mei gaat openen. “Mensen die naar ons komen, wil ik de nodige kwaliteit en service bieden die ze van ons gewoon zijn", zegt hij. “Ik heb vooral twijfels, want wat als het twee dagen goed weer is, maar vijf dagen slecht, zit ik ook weer met een voorraad die ik kan weggooien. Of ga ik openen met een beperkte kaart? Dat zou ook kunnen, maar dan bied je weer niet hetgeen je wil aanbieden.”

