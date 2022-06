Wie schrijft een mooi gedicht of maakt een kunstwerk over Hoogstraten of de deeldorpen ? De mooiste en leukste worden vereeuwigd in het straatbeeld

Meer/Hoogstraten Dakwerker in Meer twee keer slachtof­fer van inbraak, ook in Hoogstra­ten sprake van overlast: “We zijn het echt beu”

Dakwerker Dave Adriaenssen uit Meer is het beu. Op zes maanden tijd zijn inbrekers aan de haal gegaan met meer dan 25.000 euro aan materiaal. Ook bij andere zelfstandigen in Meer en omstreken werden de voorbije maanden voor vele duizenden euro’s materialen gestolen. Afgelopen weekend was het eveneens prijs op de eerste zondag van Heilig Bloed. Daar werden al minstens drie elektrische fietsen gestolen en was er ook sprake van verschillende vechtpartijen.

15 juni