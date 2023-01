Wie is de man die brandstichter wegjoeg bij deur van Mine’s zonnestudio?

Hoogstraten 36 appartemen­ten en 5 woningen verrijzen op sites Bloemenboe­tiek en Hof ter Smisse: “Villa blijft staan en krijgt mooie groene parktuin”

Bouwonderneming/projectontwikkelaar DEGO start in februari met het gloednieuwe bouwproject Bloemenhof op de sites van het voormalige Hof ter Smisse en de Bloemenboetiek. Er komen 36 appartementen en vijf woningen, een bovengrondse overdekte fietsenstalling en een ondergrondse parking. “We zijn trots dat we zo’n project in onze eigen stad kunnen realiseren”, vertelt Willem De Gruyter van DEGO.

