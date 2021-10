Wie helpt Thijs (26)? “Ik wil zoveel mogelijk blikjes inzamelen, pletten, verkopen en dan alles aan twee goede doelen schenken”

MeerleThijs Brosens (26) uit Meerle (Hoogstraten) doet een oproep: hij wil zoveel mogelijk blikjes inzamelen, ze zelf pletten en daarna verkopen aan een ijzerhandelaar om daarna het geld te schenken aan twee goede doelen: de Slinger in Wortel en voor de opleiding van blindengeleidehonden. Een beetje ook een eerbetoon aan zijn mama Marleen die in augustus overleed en heel actief was als vrijwilligster. Plastic dopjes zijn overigens ook welkom. En als er nog iemand is die Thijs wil helpen om nog beter accordeon te spelen? En hij heeft nog dromen...

Thijs heeft zijn beste kleren aangetrokken wanneer we met hem afspreken. Trots doet hij de deur open en hij lacht een beetje wanneer we hem meteen een bijna volle zak blikjes overhandigen. In zijn binnenzak van zijn vest had hij zelfs alles op papier gezet voor ondergetekende. Thijs Brosens heeft dan ook een mooi doel voor ogen: geld inzamelen voor twee goede doelen. Hij wil de organisatie die blindengeleidehonden traint steunen én ook De Slinger in Wortel. Een organisatie die ontspanningsmiddagen voor kinderen/Volwassenen met een beperkingen organiseert. “Het idee is gekomen toen hij enkele maanden geleden met zijn mama Marleen - die in augustus overleed aan een ernstige hersenbloeding - was gaan wandelen”, vertelt papa Jan Brosens. “Hij zag overal maar blikjes in de kant liggen en begon die te verzamelen. Hij kwam dan ineens zelf op het idee om die te pletten en te verkopen aan een ijzerhandelaar. Hij besloot dan zelf om de opbrengst aan een goed doel te schenken. Ik vond het zelf zo mooi dat hij dat wil doen. Ergens misschien zijn mama als voorbeeld die ook zo actief was in het vrijwilligersleven en overal ging helpen.”

Volledig scherm Thijs Brosens, een 26-jarige man met het syndroom van down, wil zoveel mogelijk blikjes verzamelen, pletten, ze verkopen en dan het geld schenken aan twee goede doelen. © Toon Verheijen

Vader en zoon trekken ondertussen goed hun plan na het overlijden van mama Marleen. Met steun van de andere kinderen. Eerst plette Thijs de blikjes nog met een grote hamer, maar ondertussen wist papa Jan een kleine ‘blikkenpres’ te bemachtigen. In de loods waar Jan Brosens zijn collectie oude tractors en werkgrief heeft staan - Jan was vroeger schrijnwerker - heeft Thijs nu zijn eigen werkplaats. “Ik hoop echt dat veel mensen nu blikjes gaan brengen", vertelt Thijs. “Ik beloof dat ik ze allemaal ga pletten en daarna ga ik ze samen met mijn papa verkopen. De centen die we verzamelen, gaan we aan twee goede doelen schenken. Ik zou er meer willen kiezen, maar we gaan het op twee houden. Dan krijgen ze meer centen.” Thijs is overigens een bezige bij. Hij doet ook nog vrijwilligerswerk bij het Kakelhof in Meerle en ook nog bij een konijnenboer in Zondereigen (Baarle-Hertog). En vroeger werkte hij ook nog in een restaurant in Turnhout. Papa Jan heeft ook nog een oproep. “Als er een of andere handige Harry is die een grotere pers en een transportbandje in elkaar kan knutselen... graag (lacht).”

Volledig scherm Thijs Brosens, een 26-jarige man met het syndroom van down, wil zoveel mogelijk blikjes verzamelen, pletten, ze verkopen en dan het geld schenken aan twee goede doelen. © Toon Verheijen

Accordeon

Maar Thijs heeft nog dromen en allemaal staan ze in het teken van de goede doelen. Een bierfeest organiseren of een accordeonconcert geven, want de accordeon spelen: dat doet hij ook graag. Net als pintjes tappen. “Hij speelt echt graag op de accordeon. Op zijn eigen manier, maar toch herkenbaar. Misschien zou het mooi zijn als er iemand hem vrijwillig wil helpen om nog beter op de accordeon te spelen. Het bierfeest wil hij organiseren omdat hij écht graag pintjes tapt - en dat ook goed doet - en ook bierkruiken verzamelt. We steunen hem waar het kan.”

Wie blikjes wil bezorgen aan Thijs? Eén adres: Meerledorp 12 in Meerle (Hoogstraten).