WEER. Vanochtend kans op regen en bewolking in Hoogstraten

Creatief op erfgoeddag: maak eens een lederen vogeltje bij Iep Dezsign

Het thema van de nationale erfgoeddag staat dit jaar in het thema van ‘Goe Beestig’. In Hoogstraten kan je onder meer kennismaken met het Kempense kippenras Campine en de collectie van opgezette dieren en dergelijke van Jan Spannenburg in Wortel bekijken. Maar kinderen die de handen uit de mouwen willen steken moeten zeker eens langsgaan bij Ibi Szabo op de Vrijheid. Daar kan je een vogeltje in leer maken.