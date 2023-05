Weer koperdiefstal bij kerk in Chaam: politie start onderzoek

Nederland­se ziekenwa­gens vanaf dit najaar ook inzetbaar over de grens? “Onbegrij­pe­lijk dat dit anno 2023 nog niet kan”

Het lijkt een evidentie dat wie dringend medische hulp nodig heeft, kan rekenen op de ziekenwagen die er het snelst kan zijn. Maar in de grensregio als Meersel-Dreef, Wuustwezel, Essen of pakweg Poppel is dat niét het geval. Er wordt nu echter volop gewerkt aan een convenant zodat het in de toekomst wél mogelijk is. “Burgers in de grensstreek worden nu niet optimaal geholpen en dat is anno 2023 niet acceptabel”, zeggen schepen Roger Van Aperen van Hoogstraten en burgemeester Gaston Van Tichelt van Essen.