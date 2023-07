WEER. Kans op zo goed als helder weer in Hoogstraten vanochtend

Ze verloren drie kinderen en de jongste is ongenees­lijk ziek, maar Rina blijft positief: ‘Ze hebben alles uit het leven gehaald’

ZUNDERT - Hun tweede kind Rick overleed bij een ongeluk toen hij anderhalf was. Hun derde kind verloren ze tijdens de zwangerschap. Berry, de oudste, overleed aan een stofwisselingsziekte. En die heeft de jongste (Mike) ook. Hij is pas 25. Toch is dit niet het verhaal over het verlies in één gezin, zo voelt Rina van Wingerden-Schauwen (59) dat niet. ,,Ze hebben gelééfd.”