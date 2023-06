WEER. Kans op helder weer vanochtend in Hoogstraten

Zware schouw­brand in Katelijne­straat

De hulpdiensten zijn maandagnacht opgeroepen voor een brand in de Katelijnestraat. De schouwbrand zorgde voor heel wat schade. Er was tijdens de ochtendspits ook wat verkeershinder. Ter hoogte van de woning was de Katelijnestraat tot iets na 8 uur afgesloten.