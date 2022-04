Wandelen en fietsen langs de prachtige bloesems van de tuinbouwbedrijven

Lille IN BEELD. Noodkazer­ne zoekt nog 20 vrijwilli­gers: “Met deze brandweer­oe­fe­ning hopen we nog mensen te overtuigen zich te engageren”

De brandweerzone Taxandria organiseerde zondagmiddag een brandweeroefening in en rond het voormalige OCMW-gebouw in de Kerkstraat. Enerzijds om de rekruten van de nieuwe brandweerpost de kneepjes van het vak te leren, maar vooral ook in de hoop op nog meer inwoners van Lille te overtuigen om zich te engageren om vrijwilliger te worden. In juni wordt nog een roadshow in Lille georganiseerd. De nieuwe brandweerkazerne moet er tegen eind 2024 staan. In de zone Taxandria komt er ook nog een nieuwe kazerne in Hoogstraten en er is ook sprake van een nieuwe kazerne in Turnhout.

27 maart