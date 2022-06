Wandelen door een wereld van bosdieren, kabouters en elfjes aan De Mosten: “Je moet geen Picasso zijn om bij IKO te komen. Creatief elk op zijn of haar manier, dat is belangrijk”

De kunstacademie IKO plant elk jaar een tentoonstelling om te laten zien wat de leerlingen het jaar ervoor allemaal in elkaar geknutseld, getekend, geboetseerd of geschilderd hebben. Vorig jaar in september werd het thema bos gekozen en omdat toen nog onzeker was of er binnen wel dingen mochten doorgaan door de gekende reden werd als locatie De Mosten gekozen. Maar los daarvan lijkt deze unieke tentoonstelling een voltreffer te worden. “Onze leerlingen hebben werkjes gemaakt rond bosdieren, planten in de verschillende seizoenen, afval in het bos en natuurlijk mocht ook de fantasie niet ontbreken zoals dingen rond kabouters, elfjes en andere geheimzinnige wezens”, lacht Chris Verbist, bezieler van het project en leerkracht aan het IKO. Samen met Alexandra en Valerie de drijvende krachten achter IKO Meer en Meerle. “De kunstwerkjes die niet zo goed tegen het weer kunnen, hebben we voorzien van bootvernis. Maar we hebben ook twee glazen containers laten plaatsen waar de meest kwetsbare werkjes in zijn tentoongesteld.”

Trots

De werkjes zijn gemaakt door de leerlingen van de afdelingen van IKO in Meer en Meerle tussen 6 en 12 jaar en door de tieners van IKO Meer. De wandeling vertrekt op het zandpand net voorbij de ingang van de Treehouse Bar en is zo'n drie kilometer lang. “Voor onze leerlingen is het ook een ontzettend leuke ervaring dat hun werkjes in openlucht staan”, zegt Chris Verbist. “Wanneer ze met hun klas op bezoek komen, kunnen ze zelf voor gids spelen. Maar we bereiken er ook veel meer mensen mee. Een klassieke expo in onze gebouwen trekt meestal alleen familie en kennissen aan van de leerlingen. Nu verrassen we dikwijls ook gewone wandelaars die de werkjes ontdekken en op zoek gaan naar de andere. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ook het opstellen was voor ons leuk. In open lucht, genietend van de natuur en de dieren. Maar de expo op zich heeft een sfeer die je binnen niet zou kunnen creëren.”

Drempel

Meer dan 200 leerlingen tellen de afdelingen van IKO in Meer en Meerle. De kinderafdeling bestaat al 23 jaar, dat voor de tieners nu zeven jaar. Chris Verbist heeft die afdeling uitgebouwd nadat ze meer dan 30 jaar geleden als leerkracht startte aan het IKO. “Ergens was dat een droom. Ik zat vroeger in de Chiro, ik was 16 jaar en dacht bij mezelf: moest er maat iets bestaan waar we kinderen zichzelf zouden kunnen laten uitleven met schilderen, tekenen en wat dan ook. En dan liefst aan het klooster van Meer. Toen ik later aan het IKO begon contacteerde Jef Martens me: we gaan een afdeling starten in Meer. En dat was toch wel aan het klooster zeker (lacht). Zalig toch, van je hobby je beroep kunnen maken. Ergens is het wel mijn kindje ja. Maar het is zo mooi om kinderen zich creatief te kunnen laten uiten. En je moet écht geen Picasso zijn. Gewoon graag knutselen, tekenen, schilderen en boetseren of wat dan ook. Kinderen niet afbreken over hun werk, daar staan we als team ook op één lijn. Het is niet hoe goed je iets kan, het is vooral belangrijk dat ze het graag doen. Positief benaderen. Dat is de boodschap. Wij hebben bij ons ook best veel ‘bijzondere’ kinderen die zich echt uitleven. Bij ons mogen ze zichzelf zijn in wat ze kunnen en willen doen. Elk kind heeft zijn talent en dat proberen we er altijd wel ergens bij te betrekken.”