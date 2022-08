Wagen boort zich in smeedijzeren hekwerk, inzittenden lopen te voet weg: “Het was een enorme klap”

HoogstratenDe twee inzittenden van een wagen die woensdagmorgen betrokken was bij een verkeersongeval op de Lodewijk De Konincklaan, zijn na het ongeval gewoon op de vlucht geslagen. Te voet wel te verstaan want het hekwerk had zich volledig in de wagen geplooid. Ann Van Der Voort werd nog door de wagen ingehaald én haar wagen werd geraakt. Ze stond perplex toen ze op de vlucht sloegen. “Misschien zijn er toch nog getuigen die iets gezien hebben”, zegt Ann.

Volledig scherm De wagen boorde zich in het hekwerk rond een woning aan de Lodewijk De Konincklaan. De daders sloegen op de vlucht. © RV

Ann was woensdagmorgen vertrokken om een van de kinderen weg te brengen. Rond 8.30 uur kwamen ze vanuit het centrum van Hoogstraten teruggereden en wilde ze afslaan richting de Rombout Keldermansstraat, ter hoogte van Q8. Achter haar reed een bestelwagen die netjes had gezien dat Ann wilde afdraaien. “En plots kwam daar uit het niets nog een wagen vanuit de richting van Hoogstraten aangereden", vertelt Ann. “Die had de bestelwagen voorbijgestoken tegen een redelijke snelheid. Plots week die wagen uit - vermoedelijk omdat ze mij net hadden zien afdraaien - en schampten ze de zijkant van mijn wagen om dan met een serieuze klap in het hekwerk rond een woning te belanden.”

“Ikke niet chauffeur”

De klap was redelijk stevig en goed te horen, want verschillend mensen uit de buurt kwamen meteen kijken. Ook enkele bouwvakkers van een werf in de buurt kwamen polshoogte nemen. “Ik had ondertussen teken gedaan de bestuurder van de bestelwagen met de vraag de politie te bellen", gaat Ann haar verhaal verder. “Ondertussen was de bestuurder van de wagen uitgestapt. Ik vroeg de man of hij toch niet gewond was, maar het enige wat hij antwoordde was ‘Ik niets mee te maken, hij de chauffeur’. En weg was de man. Te voet de wijk in via de Rombout Keldermansstraat. De passagier was ondertussen ook uitgestapt. Die rommelde eerste nog wat in de wagen en sloeg daarna ook op de vlucht, maar hij is richting Rijkevorsel gelopen. De politie was er uiteindelijk snel bij en hebben nog wat gezocht in de buurt, maar uiteindelijk niemand meer aangetroffen.”

Oproep tot getuigen

Ann zelf geraakte lichtgewond en heeft wat last van de knie en de heup. Haar wagen is ook voor herstel naar de garage. “Het is nu gelukkig allemaal goed afgelopen, maar beeld je maar eens in dat dit op een schooldag gebeurt", zegt Ann. “Of dat er woensdagmorgen nog maar gewoon een of enkele fietsers op het fietspad hadden gereden. Want die wagen is echt zonder remmen hard in het hek gevlogen. Het hekwerk zat gewoon in de motor van de wagen gewrongen. Ik hoop maar dat er ergens getuigen zijn die iets hebben gezien of die de mannen hebben zien lopen. Een van hen moet in elk geval een hoofdwonde hebben, want die droeg geen gordel en is met zijn hoofd tegen de vooruit geknald. Het gaat vermoedelijk om Roemenen omdat de wagen een Roemeense nummerplaat had. Waarom ze op de vlucht sloegen? IK zou het niet weten. Papieren niet in orde? Gedronken? Drugs? Ik hoop in elk geval dat ze gevonden worden. Getuigen mogen zich altijd bij de politie melden.”

