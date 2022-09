Vrije scholen in Hoogstraten fuseren tot één scholengemeenschap Mirho met 5.300 kinderen en 900 personeelsleden: “Historisch, maar noodzakelijk om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen blijven bieden”

Hoogstraten HUIZEN­JACHT. Stadje met smaak Hoogstra­ten: “Boven de 400.000 euro vind je een afgewerkte woning”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht. Deze week kijken we rond in het centrum van Hoogstraten. Wat heb je in deze grensgemeente voor welke prijs? “Voor wie iets heel speciaal wil, hebben we zelfs een gerenoveerde molen te koop staan.”

16 september