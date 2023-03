Voorbijganger ziet ‘lijk’ in bushokje liggen: politie vindt dronken man die roes uitslaapt

MIJN STAD. Schepen Arnold Wittenberg (32) over zijn geliefde Hoogstra­ten: “Op ‘De Markt’ alle producten van eigen bodem zien, dat maakt me trots”

Arnold Wittenberg, sinds deze legislatuur schepen van onder meer Cultuur en Toerisme, heeft politiek bloed door zijn aderen lopen. Zijn grootvader Arnold Van Aperen was liefst vier legislaturen burgemeester. Maar Arnold is vooral een goedlachse levensgenieter. Hij groeide op in Meer en koestert een grote liefde voor zijn stad en alles wat leven in de brouwerij brengt. “Met een eclair van mijn favoriete bakker naar het bankje in de natuur wandelen... Pure ontspanning.”