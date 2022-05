Vijf bedrijven op De Kluis organiseren samen een opendeurdag

De deelnemende bedrijven zijn Het Vishuis, Laswerken Sprangers, K. Jansen & Zonen, Tom Hermans Betontrappen en Vermonden Trappen & Meer. Stuk voor stuk bedrijven die een nieuwbouw optrokken op de bedrijvenzone nadat ze eerst elders gevestigd waren.

Het Vishuis is een gespecialiseerde zalmrokerij die vooral aan de horeca levert in België, Nederland en Duitsland. Ze bereiden een veertigtal koud en warm geraakte en gemarineerde producten. Ze openen binnenkort ook een zalm&delicatessenwinkel in hun vestiging.

K. Jansen & Zonen is een familiebedrijf dat sinds 1978 gespecialiseerd is in dakwerken, ramen en deuren. Zij verhuisden naar De Kluis om centraler te zitten en om te kunnen uitbreiden. Laswerken Sprangers is dan weer gespecialiseerd in metalen constructies zoals stalen trappen, exclusieve poorten, balustrades en algemene laswerken.

Tom Hermans Betontrappen is dan weer gespecialiseerd in betoncreaties volledig op maat. Van ruwe en gepolierde trappen tot werkbladen, lavabo’s, sierhaarden, inkombalies, portalen en andere interieurstukken in beton. Vermonden Trappen & Meer is dan weer gespecialiseerd in het maken van massief houten trappen, binnendeuren en laminaatvloeren.