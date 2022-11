Vier meldingen van diefstal aan Hal

Wat de daders juist buit konden maken is niet duidelijk, maar vast staat dat inbrekers tot vier keer toe hun slag sloegen in Hoogstraten. Drie keer kwam bij de politie een aangifte binnen over inbraken in de straat Hal, één van de plaatsen waar de dieven binnendrongen was in de stallen van een landbouwbedrijf. De vierde melding van inbraak kwam uit de Goorkensdreef die aan Hal grenst.