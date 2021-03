VIDEO. Uitbater Tabak Shop geeft overvaller klap op het hoofd met klapstoel: dader moet zonder buit afdruipen

De Tabak Shop in het centrum van Meer werd dinsdagavond brutaal overvallen. Of althans, dat probeerden de verdachten toch. Met drie zakten ze af naar de winkel en even na 18 uur stapte een van de drie verdachten naar binnen. “De man kwam binnen en mijn oom was net bezig met de koeling te vullen”, zegt een van de mede-eigenaars die liever niet met naam genoemd wordt of in beeld komt. “De verdachte zette eerst een bivakmuts op. Zonder aanleiding haalde de man plots een groot mes boven en begon hij mijn oom te bedreigen. Het kwam meteen tot een schermutseling. Hij bleef maar slaan en uithalen met zijn mes. Mijn oom is daarbij met het mes geraakt aan zijn hand. Gelukkig grepen nog een ander familielid en drie klanten die aanwezig waren in. Ze mengden zich meteen in de schermutseling en konden de overvaller verjagen.”