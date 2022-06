Vandalen vernielen kunstwerkjes van leerlingen IKO aan De Mosten: “Heel triest”

Meer dan 200 leerlingen van de afdelingen van het IKO in Meer en Meerle werkten de voorbije maanden aan kunstwerken rond het thema bos. Alles samen maakten ze 2000 kunstwerken die eind mei werden opgesteld aan de Mosten en samen een mooie openluchttentoonstelling vormen. Bezielster en lesgeefster Chris Verbist vertelde enkele dagen geleden nog honderduit hoe trots ze was op haar leerlingen. “Ik vind het vooral erg voor de kinderen”, zucht Chris. “Ze hebben zo hun best gedaan. Ik hoop echt dat het hierbij blijft.”

Nog feiten van vandalisme

Het vandalisme aan de Mosten was niet het enige dit weekend. In Lille werd een mooi informatiebord aan de nieuwe tuttenboom vernield en in Merksplas werden dan weer weiderasters doorgeknipt zodat er koeien konden ontsnappen. Hetzelfde gebeurde in de omgeving van het Turnhouts Vennengebied.