Vandalen trekken spoor van vernieling door Minderhout, ook meldingen vanuit andere deeldorpen

Het Fruithuis, van tweemans­zaak tot kleine KMO met 52 personeels­le­den: “Simpel blijven en vriende­lijk personeel, dat is de basis van het succes”

Zo’n twintig jaar geleden besloten Ard Buijks (49) en Rogier Coppens (46), twee neven, om het Fruithuis te openen in de Desmedtstraat. Een verderzetting van waarmee ze enkele jaren voordien waren gestart in de schuur van de ouders van Ard in Strijbeek. Nu twintig jaar later is het Fruithuis een kleine KMO geworden, maar de missie is hetzelfde. “Onze klanten elke dag opnieuw kraakverse producten presenteren én dat met een glimlach”, vertellen de twee. Zaterdag kan iedereen een blik achter de schermen werpen.