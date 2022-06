Vandalen slaan toe in Meer, Merksplas, Turnhout en Lille: doorgeknipte omheiningen in natuurgebieden, borden vernield en kunstwerken kinderen platgetrapt

Turnhout/Meer/Wechelderzande/MerksplasVandalen hebben het de voorbije dagen hun ‘slag’ geslagen in het Turnhouts Vennengebied. Een omheining werd doorgeknipt waardoor er koeien op de loop gingen en eerder werden er ook al informatieborden omver getrokken en vernield. “We hebben klacht ingediend bij de politie. Dit is geen kattenkwaad meer”, zegt Fred Gysels. Dit weekend waren er ook al vandalenstreken in Merksplas, Meer en Lille.

De conservator van het Turnhouts Vennengebied kreeg afgelopen zaterdag telefoon vanuit de Klein Engelandhoeve. “Plots stonden er daar koeien”, zegt Fred Geysels van Natuurpunt Turnhoutse Kempen. “Ze waren ontsnapt uit een weide. We zijn meteen gaan kijken en zagen dat er geknoeid was met de poorten. Eentje was volledig uit de scharnieren gehaald en een tweede was duidelijk open gezet. We hebben ze gelukkig kunnen vangen en terug in de weide zetten.” Het was niet de enige vandalenstreek die de voorbije dagen en weken werd vastgesteld. “Tijdens een wandeling had ik ook al gemerkt dat er een informatiebord was gesneuveld. Het ging om een bord dat aanduidt dat de weg enkel voorbehouden is voor wandelaars en niet voor gemotoriseerd verkeer. Ook verschillende omheiningen of hekken werden vernield.”

Een bord in het Vennengebied dat vernield werd. © RV

Klacht

Fred Geysels weet niet wie er achter de vandalenstreken zit. “Maar het is wel opvallen dat het zich allemaal in de regio Turnhout-Merksplas-Ravels-Oud-Turnhout voordoet”, zegt Geysels. “We hebben in elk geval klacht ingediend. Camera’s zetten is ook niet zomaar een oplossing en al zeker niet in een natuurgebied. Je zou de daders al op heterdaad moeten betrappen. Het mag in elk geval gaan ophouden, want dit zijn geen onnozele spelletjes meer. En we willen zeker niet persé wijzen richting de boeren of de andere tegenstanders van het Nationaal Park, maar het is toch wel opvallend.”

Nog vandalenstreken

Het was blijkbaar het weekend waarin de vandalen zich niet hebben verveeld. In Meer werden enkele kunstwerkjes vernield van een grote openluchttentoonstelling aan De Mosten. In Lille werd dan weer een mooi informatiebord vernield aan de recent geplaatste tuttenboom. In Merksplas werden dan weer twee weiderasters doorgeknipt waardoor een zestal gallowayrunderen een tijdlang op de loop konden gaan. “De zes galloways waren spoorloos verdwenen. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Maar gelukkig hebben we de koeien teruggevonden met dank aan het feit dat het kuddedieren zijn. Ze stonden dinsdagmorgen aan het graasblok van onze andere koeien een beetje verderop. We hebben ze gelukkig bij elkaar kunnen zetten. Maar het blijft onaangenaam om vast te stellen dat het raster doelbewust werd doorgeknipt.”