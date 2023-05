Vandalen richten spoor van vernielingen aan in VITO: “Selecte groep heeft 100 dagen-feest verpest voor de anderen”

Een bende jonge vandalen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag lelijk huisgehouden in de secundaire school VITO in Hoogstraten. Ze kantelden een auto op z’n dak, duwden werfhekken om en afval werd uitgestrooid. “Dankzij de leerkrachten was alles snel opgeruimd, maar het 100 dagen-feest hebben we deels moeten annuleren en dat vinden we triest”, zegt adjunct directeur Ward Sysmans.