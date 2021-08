Vanaf vandaag grenscontroles naar Nederland: wie niet in orde is riskeert boete van 95 euro

Hoogstraten Dossier ondergrond­se parking en nieuw stadsplein on hold: “Meer inspraak, groter draagvlak en alternatie­ve pistes onderzoe­ken”

29 juli Het stadsbestuur van Hoogstraten zet het dossier van de ondergrondse parking en het plein op en onder de Gravin Elisabethlaan on hold. De stad wil meer inspraak en vooral een meer gedragen dossier. Er zullen ook andere pistes onderzocht worden. De oorspronkelijke bedoeling was om de parking net voor of gelijktijdig met het nieuwe cultuurhuis in gebruik te nemen. Het is nu afwachten of dat nog haalbaar is. Lees meer in ons dossier.