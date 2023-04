Van fietsenparade tot GalderGames: hier vier je Koningsdag in Alphen, Chaam en Galder-Strijbeek

Ontdek het landbouwle­ven in de Noorderkem­pen uit lang vervlogen tijden

De erfgoeddag in de Noorderkempen staat in vijf gemeenten volledig in het teken van het Kempense platteland. Op 20 locaties zijn er landbouwexpo’s en demonstraties, creatieve en culinaire workshops plaats en is er muziek- en dansanimatie. De unieke hoeve van Luk Van Bouwel is er daar eentje van. Er wordt ook samengewerkt met Feel Home EU. Enkele van de vrijwilligers zijn Oekraïners die voor muziek, dans en lekkere hapjes zullen zorgen.