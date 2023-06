Van de basisschool naar het gemeentehuis: Wesley van Steen (CDA) nieuwe wethouder in Zundert

Géén recreatie­ver­bod meer op waterski­vij­ver van De Mosten

Bij een nieuwe visuele controle van de waterskivijver is vastgesteld dat de drijflaag uit de volledige vijver verdwenen is. In navolging van de opvolgingsprocedure werd er door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een monstername voor de bepaling van microcystines (blauwalg) uitgevoerd.