U21 Minderhout VV voor het eerst kampioen in 52 jaar

Hoogstraten/Minderhout Buds and Barrels opent shop in shop in Haarbazaar Deluxe: “Alles draait hier om beleving en daar draait het ook om bij het proeven en kopen van whisky”

Barbier Gert Rombouts van Haarbazaar Deluxe en Tom Haseldonckx van webshop Buds and Barrels slaan de handen in elkaar. Een deel van de kapperszaak wordt nu verrijkt met flessen whisky, rum, cognac en gin want Tom Haseldonckx opent er de fysieke shop van zijn webwinkel die hij begin 2021 opstartte. “Het begon met een whiskytastings die we samen organiseerden, maar ik ben blij dat Gert me de kans geeft om zichtbaarder te worden”, zegt Tom Haseldonckx.

8 april