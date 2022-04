Twee loodsen op Wortel Kolonie worden gesloopt

Meer/Hoogstraten Poppy & Blush blaast met vertraging één kaarsje uit: “Trots dat onze zaak een merknaam is geworden”

Vijftien jaar geleden startte Ilse van der Velden (34) in een klein kamertje met haar schoonheidssalon. Anno 2022 heeft ze vier personeelsleden en is ook manlief Glen Arnouts (31) mee in de zaak gestapt. Ilse specialiseerde zich in huidverbetering en noemt ‘Poppy & Blush’ nu ook officieel een huidatelier. “Een jaar geleden hebben we alles verbouwd, maar dat hebben we door corona nooit kunnen vieren. Dat maken we dit weekend goed”, lachen Ilse en Glen.

