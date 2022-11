Twee dronken bestuurders zijn rijbewijs kwijt na Oktoberfest

Hoogstraten/Wuustwezel Dorien Aernouts start met ‘Moeder­kracht: “De medische wereld is niet de enige waar je oplossin­gen kan vinden”

Dorien Aernouts was twaalf jaar lang vroedvrouw, maar ontdekte gaandeweg dat ze toch niet de volledige zorg kon bieden die ze wilde. Daarom startte ze met ‘Moederkracht’ en wil ze vrouwen begeleiden bij hun zwangerschap of vrouwen gewoon zichzelf weer doen vinden, maar ze heeft ook nog een andere missie. “Een vrouw naakt of die borstvoeding geeft, wordt vaak gecensureerd in sociale media vanwege ‘seksueel getint’. Dat mag een andere wending krijgen”, zegt Dorien Aernouts.

7 november