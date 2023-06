Tractor komt paar meter voor huis tot stilstand na ongeval, chauffeur raakt gewond

Legeroffi­cier die brand in natuurge­bied Groot Schietveld veroorzaak­te, krijgt geen straf

Een West-Vlaamse luitenant van het Belgische leger krijgt geen straf voor de onopzettelijke brandstichting in het natuurgebied Groot Schietveld in de lente van 2021. Toen ging 570 hectare bos en heide in vlammen op nadat lichtspoorkogels de kurkdroge begroeiing hadden doen ontvlammen. De rechtbank besliste vandaag dat de luitenant wél schuldig is, maar opschorting van straf krijgt.