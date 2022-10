TOP in je KOP: zes gemeenten uit Noorderkempen trekken voluit de kaart van mentale welzijn bij jongeren

Hoogstraten/Rijkevorsel/Arendonk/Baarle-Hertog/Ravels/MerksplasZo’n 3.000 jongen tussen 10 en 20 jaar van achttien basisscholen en zeven secundaire scholen uit de Noorderkempen zijn de voorbije twee weken bevraagd rond mentaal welzijn in het kader van het project ‘TOP in je KOP’. Met behulp van de antwoorden wil de stad Hoogstraten samen met andere gemeenten in de Noorderkempen werk maken van hulp op maat van de jongeren. “We hebben de voorbije tijd voor en rond de jongeren gewerkt. Nu willen we samen met hen aan de slag”, zegt schepen Faye Van Impen (N-VA) in Hoogstraten.

Jongeren die hulp zoeken of informatie over een thema dat ze belangrijk vinden, kunnen vaak bij hun ouders of vrienden terecht. Maar niet iedereen vindt bij zijn een antwoord op vragen en gaat liever in gesprek met iemand die iets verder af staat of gaat online op zoek naar informatie. Al is er op dit moment al best een uitgebreid jeugdhulpaanbod in de zes gemeenten die deelnemen aan het project TOP in je KOP. Het gaat om Rijkevorsel, Merksplas, Hoogstraten, Baarle-Hertog, Ravels en Arendonk. “In Hoogstraten en bij uitbreiding in een deel van de Noorderkempen is er een heel breed aanbod naar hulp voor jongeren die vragen hebben of zich mentaal minder goed voelen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Dit gaat over algemene hulp, maar ook over een gespecialiseerd aanbod bij specifieke problemen. Omdat onze stad eerder landelijk is, zijn sommige vormen van hulp iets moeilijker bereikbaar of zijn er helaas wachtlijsten. Om die reden startten we tijdens de coronaperiode met het doel om het jeugdhulpaanbod nog zichtbaarder en meer op maat van jongeren maken. We zijn blij dat de andere gemeenten van Noorderkempen Werkt mee aan de kar wilden trekken.”

Acties

Maar om een beeld te krijgen van wat jongeren juist nodig lijken te hebben, was het nodig om bij hen zelf naar de antwoorden te zoeken. Daarom werden 3.000 van hen bevraagd in samenwerking met Kenniscentrum Kinderrechten (KekI) Zij kregen de volgende vragen voorgeschoteld: wanneer voel jij je goed in je vel? Waar word je gelukkig van? Weet jij waar je terecht kan wanneer je vragen hebt of je niet goed in je vel voelt? Welke informatie over welzijn heb jij nodig? “Sinds 2021 hebben we binnen het project Top in Je Kop in Hoogstraten sterk ingezet op het versterken van het netwerk rond de jongeren, samen met partners als CGG, CLB, JAC en de scholen”, zegt schepen Faye Van Impe (N-VA) “Zo hebben we het psychisch zorgaanbod aanzienlijk vergroot door de inzet van psychologen, ook in de scholen. Verder bieden we via de secundaire scholen weerbaarheidstrainingen aan. Maar tot nu hebben we vooral rond en voor de jongeren gewerkt. Nu willen we met hen verder werken. Dankzij de waardevolle gesprekken met onze jongeren kunnen we - samen met KeKi - goed inschatten welke hulp ze nodig hebben. Op basis hiervan zullen we verschillende acties rond mentaal welzijn op touw zetten. Ook de basisscholen, secundaire scholen, het JAC, CLB, CGG en psychologen werken hieraan mee.”

Flowchart

De verschillende gemeentebesturen hebben samen met Keki en Noorderkempen Werkt een flowchart laten maken. Het is een handig overzicht van héél het jeugdaanbod in de Noorderkempen. Je vindt hem hier: www.hoogstraten.be/topinjekop. Ook in de andere gemeenten van Noorderkempen Werkt wordt er gewerkt aan een beter aanbod. “Zo is er voortaan in jeugdhuis ‘t Onkrooid in Arendonk elke donderdagmiddag een JAC-medewerker beschikbaar. We wachten nu op de data uit de analyse om andere concrete acties op touw te zetten”, zegt Leen Kerremans. Jongeren die ideeën hebben rond dit alles kunne een mailtje sturen naar dorien.vandepoel@nkwerkt.be of stuur een appje/berichtje naar: 0471 24 54 12.

