Tom Helsen en Kim Konings treden op in café Buurman & Buurman

Het optreden is zaterdagavond 3 december om 19 uur en de toegang is volledig gratis. “Om mijn Nederlandstalige avontuur in schoonheid af te sluiten is er onder meer het liedje Helena, het mooiste liedje uit mijn Helsen Angels album. Het is alweer een duet met de gewéldige kim konings, het meisje van het Telescoop liedje. Ik ben echt kapot van haar waanzinnig prachtige timbre”, omschrijft hij het duet met haar. “Ik ga me komende jaren weer vooral op het Engels focussen maar live blijf ik beide zingen.”