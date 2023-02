Tom Adams (32) gehuldigd voor 350 wedstrijden bij Minderhout VV

Kinderen zijn voor één dag zelf het iconisch beeld van Tiense “kinnekes­sui­ker: “Wat hem zo lekker maakt? Die ‘bollekes’ erin, natuurlijk!”

De Tiense suiker is niet meer weg te denken uit onze keukenkast. Voor pannenkoeken grijpen velen onder ons dan ook steevast naar de Cassonade Graeffe, ons allen beter bekend als ‘kinnekessuiker’. De foto van de jongen die sinds 1980 op de verpakkingen prijkt, is minstens even bekend. Liefst zeventien kinderen konden vrijdag eventjes in de huid kruipen van dit iconisch beeld dankzij een unieke fotoshoot. De ideale gelegenheid om het verhaal achter de suiker - en het kinneke - eens uit de doeken te doen.