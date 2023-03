Tinello brengt TIC-TIC, het verhaal van zes patiënten in de wachtzaal van een psychiater...

Vincent, Fred, Blanche, Marie, Lili en Bob belanden samen in de wachtkamer van een gerenommeerde psychiater, dokter Stern. Elk hebben ze een ‘tic’ waarvoor ze behandeld worden. Maar dan heeft dokter Stern vertraging en zitten de zes patiënten met elkaar ‘opgescheept’ in de wachtkamer. En dan is er ook de nogal strenge secretaresse. De rollen worden gespeeld door Dirk Lambrechts, Cis Verboven, Katleen Siemons, Mieke Vervloet, Chris Aerts, Mark Accou en Mie Lanslots.

Spaanse film

Erik Sterck nam de regie op zich. “Het is eigenlijk begonnen met een Spaanse film TOC TOC”, lacht Erik. “We vonden er een Franse toneelversie van en begonnen die te vertalen om dan gaandeweg te ontdekken dat er al een vertaling bestond (lacht). We hebben die wel gelezen, maar toch is het vooral onze eigen versie geworden.” TIC’s liggen nogal gevoelig, maar toch benadrukken de acteurs dat er met niemand gelachen wordt. “De tics worden nogal uitvergroot”, vertellen Cis Verboven en Mieke Vervloet. “Wat we willen duidelijk maken is: mensen die een tic hebben, kunnen daar echt wel last van hebben. Het is een beetje een komisch stuk, met een serieuze ondertoon en een verrassend mooi einde.”