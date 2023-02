Tien keer een volle zaal is voor de Bonte Avond in Rijsbergen een koud kunstje

Westerlo DAF Trucks, het failliete bedrijf dat één van de grootste werkgevers in de Kempen werd: “We zijn van ‘Bokrijk’ naar een moderne fabriek gegaan”

Het is ongetwijfeld een van de grootste bedrijven in de regio: DAF Trucks, in Oevel bij Westerlo. Wie over de E313 ter hoogte van Geel/Westerlo rijdt, kan er niet naast kijken: de gebouwen van de vrachtwagenproducent zijn immens. Maar sinds de oprichting van het bedrijf in 1966 is het niet enkel rozengeur en maneschijn geweest, met zelfs een faillissement. “Toen was het bang afwachten: kreeg je ook die tweede brief of niet?”, zegt een werknemer daarover. We duiken samen de geschiedenis in.

