Tesla belandt tegen de vangrail langs E19 in Meer

wielrennen nieuwelingen Lien Schampaert Belgisch wegkampioe­ne: “Ik denk dat ik mag zeggen dat ik heel snel gegroeid ben”

In afwezigheid van veelwinnares Auke De Buysser en titelverdediger Jilke Michielsen, de voorbije week aan de slag in Slovenië, lag de strijd om de Belgische titel bij de meisjes nieuwelingen open. In een sprint met twintig rensters was Lien Schampaert sneller dan Zita Gheysens en Falke Kerkhof.