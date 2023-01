Terug naar de jaren ‘50 in stijl? Barbier Gert organiseert rock-’n-rollavond voor het goede doel in Le Cirq

HoogstratenZin om je voor een avond onder te dompelen in de sfeer van de jaren ’50 met alles erop en eraan ? Inclusief de mogelijkheid om vlak voor de rock-’n-rollavond je haar nog te laten doen om helemaal in de sfeer te komen. Noteer 4 februari in de agenda: barbier Gert Rombouts, Ruud Bols en Cis Nooyens organiseren ‘A scumbag night for bearded bastards and foxy ladies’. En dat allemaal voor twee lokale doelen: ‘t VER-ZET-je en Stichting De Kleine Strijders.

Barbier Gert Rombouts heeft zijn voorliefde voor de jaren ’50-’60 nooit onder stoelen of banken gestoken. Zijn kapperszaak Haarbazaar Deluxe op de Vrijheid ademt volledig die sfeer uit met vergeelde koningsportretten, oude reclameborden in email, een retro koersfiets tegen de muur en antiek meubilair. Op de achtergrond het krakende geluid van ouderwetse grammofoonplaten. Drie jaar geleden besloot hij samen met twee kameraden om A scumbag night for bearded bastards and foxy ladies te organiseren. Een feestavond vol livemuziek, aangepaste decoratie en de mogelijkheid om zelfs je haar te laten doen net voor het binnengaan. “Alles komt terug, maar met deze keer ook een whiskybar en een fotobooth”, vertellen de organisatoren.

In vuur en vlam

Het moest een traditie worden, maar corona gooide roet in het eten. Maar dat zorgde ervoor dat het brein van Gert Rombouts nog wat langer kon malen om de tweede editie op punt te zetten samen met zijn kornuiten. “Dit jaar kiezen we voor The Rhumba Kings, opnieuw Sebi Lee en als afsluiter De Klankfabriek”, zegt Gert Rombouts. “Muziek dus nog net dat tikkeltje meer dan de eerste editie. De Klankfabriek bestaat uit twee dj’s die nog met ouderwetse vinylplaten draaien. De muziek moet de gasten helemaal onder dompelen in de sfeer van toen. Wie vorige keer Sebie Lee aan het werk zag, weet dat het niet gelogen is (grijns). Het kan er warm aan toe gaan. We willen het wel iets grootser aanpakken dan de vorige keer en verhuizen naar feestzaal Le Cirq. Een zaal die qua uitstraling perfect past bij wat we voor ogen hebben. We voorzien twee kappers die tot ongeveer 23 uur blijven.”

Kaarten kosten 18 euro en zijn te koop bij Haarbazaar in Minderhout, Haarbazaar Deluxe in Hoogstraten en café De Rijkswacht. De deuren gaan om 20 uur open en de opbrengst gaat volledig naar ‘t-VER-ZET-je en Stichting De Kleine Strijders. “We doen dat bewust, want het is niet te bedoeling er een winstgevend iets van te maken. Die twee goede doelen kunnen een extra centje zeker wel gebruiken. Een we gaan met drieën met onze vrouwen ook eens eten als compensatie voor alle uren die we in de organisatie hebben gestoken (lacht). En schrijf al maar op: 3 februari 2024 zijn we terug met de derde editie. Nog beter uiteraard, zo kent iedereen ons (grijns).”

