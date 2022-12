Taeymans Coffee Roasters organiseert twee weekends grote kerstmarkt, zussen Pauline en Annelore openen pop-up van kledingwebshop Loreline: “Gezelligheid brengen”

HoogstratenJurgen Taeymans van Taeymans Coffee Roasters organiseert in de weekends van 10/11 en 17/18 december een grote kerstmarkt in en rond zijn winkel aan de Meerseweg. Een twintigtal lokale handelaars en kunstenaars hebben al toegezegd om een of meerdere dagen te komen. Tegelijkertijd hebben de zussen Pauline en Annelore Broos er hun pop-upwinkel Loreline geopend met de hulp van mama Marleen. “Kerst is de tijd van gezelligheid en dat willen we hier creëren”, klinkt het.

Een echte kerstmarkt is er niet in Hoogstraten en dat bracht Jurgen Taeymans op het idee om er zelf eentje te organiseren. Vorig jaar was het nog in een geminimaliseerde versie door de coronamaatregelen. Maar dit jaar gaat hij er volledig voor. “We toveren de winkel om tot een kerstmarkt”, vertelt Jurgen Taeymans. “We voorzien buiten ook een grote tent waar onze bezoekers iets kunnen eten en drinken van onder meer enkele lokale producten. Een twintigtal ondernemers en kunstenaars hebben al toegezegd om een of meerdere dagen te komen. We voorzien uiteraard ook wat muziek en proeverijen van onder meer wijn en rum. Maar ook de mensen van Tripel Katrien en van Strijdersgin zullen aanwezig zijn om hun producten te laten proeven. Ik doe het zelf omdat ik wel van de gezelligheid van kerst hou. Ik zet zelf thuis ook altijd minstens twee of drie kerstbomen (lacht).”

Volledig scherm Jurgen Taeymans van Taeymans Coffee Roasters © Toon Verheijen

Twee weekends

De kerstmarkt vindt plaats op 10 en 11 december en op 17 en 18 december. “Het leuke is dat we een heel divers aanbod gaan hebben”, vertelt Jurgen Taeymans. “Juwelen, kleding, zelfgemaakte kerststukken en uiteraard onze eigen geschenkmanden die zelf samengesteld kunnen worden. Kunstenaars of ondernemers die nog willen komen, zijn nog altijd welkom. We kunnen nog altijd uitbreiden. Het is vooral de bedoeling dat het een echt gezellige kerstmarkt wordt. Je kan bij ons al een cadeau vinden van 5 of 10 euro, dus het is echt wel voor ieders budget. We willen ook dat het een blijver wordt en dat we het volgend jaar opnieuw kunnen organiseren. Maar voor dit jaar is iedereen in elk geval welkom tussen 10 en 20 uur tijdens de vier dagen. De tent buiten zal ook verwarmd zijn.”

Pop-up

In aanloop van de kerstmarkt hebben de zussen Pauline en Annelore Broos op de bovenverdieping van Taeymans Coffeeroasters hun pop-upwinkel geopend. Ze verkopen er hun kledij die ze normaal alleen via de webshop aanbieden. De mama verkoopt er kerstdecoratie. “We gaan open blijven tot begin januari”, vertelt Pauline Broos. “Voor onze klanten is het we leuk, want nu is het toch iets eenvoudiger om onze kleding echt te laten zien en er kan ook al eens iets gepast worden. Op deze manier worden we ook iets zichtbaarder en kunnen de mensen ons leren kennen. Elke donderdagavond organiseren we ook een koopavond.”

Meer info op www.kerstmarkthoogstraten.be en www.loreline.be.

