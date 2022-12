't-Ver-Zet-je gekozen als een van de goede doelen voor Warmste Week: “Een duw in de rug van onze vrijwilligers, want zonder hen lukt dit nooit”

HoogstratenWelzijnsschakel ‘t-Ver-Zet-je is één van de 500 armoedeorganisatie die in het kader van de Warmste Week ondersteund zal worden. Daarbovenop kreeg het nog eens 7.500 euro van de Koning Boudewijnstichting als steun in tijden van energiecrisis. Twee keer goed nieuws, maar nieuws dat nodig was want het aantal hulpbehoevende gezinnen is op een jaar tijd met bijna de helft toegenomen. “Het lukt allemaal wel om het bol te werken, maar dat hebben we alleen te danken aan onze trouwe vrijwilligers”, zegt Frederik Pollet van ‘t-Ver-Zet-je.

Volledig scherm Frederik Pollet van 't-Ver-Zet-je in Hoogstraten. © Toon Verheijen

‘t-Ver-Zet-je startte in 2018 op. Eind 2021 steunden ze 170 gezinnen met voeding, kleding en soms wat andere spullen. Dit jaar staat die teller al op 240 en is de kans niet ondenkbaar dat het zelfs nog toeneemt. De Koning Boudewijnstichting schoot snel in actie en bracht in een recordtempo een uitzonderlijk bedrag – ongeveer drie miljoen euro – bijeen om kansarmoedeorganisaties snel te kunnen steunen. Via een spoedoproep en een vereenvoudigde procedure konden de verenigingen een forfaitaire steun aanvragen en zo kreeg ‘t-Ver-Zet-je 7.500 euro. Maar er is dus nog goed nieuws. Dat ze gekozen zijn als een van de 500 organisaties die gesteund zullen worden door de Warmste Week is een extra steuntje in de rug. “Natuurlijk zijn we blij dat we weerhouden zijn”, zegt Frederik Pollet. “We hebben hier twee stokoude en vooral energievretende diepvriezers staan. Ik moet er geen tekening bij maken dat die niet zo goed zijn voor onze energiefactuur. In de zomer moesten we zelfs onze airco aanzetten opdat de twee toestellen het zouden kunnen trekken. We hebben ook dringend nood aan een extra koelcel voor de voeding die we krijgen. We hadden een dossier ingediend voor 12.000 euro waarvan we 3.000 euro — dankzij de steun van bedrijven, serviceclubs en particulieren — zelf kunnen bijdragen.”

(filmpje gemaakt in het kader van de Warmste Week)

Werking

De cijfers spreken boekdelen. Er moeten 240 gezinnen uit de nood geholpen worden. Maandelijks wordt er maar liefst 7 ton voeding verzet. Voeding die ze krijgen van onder meer supermarkten en anders wordt weggegooid maar eigenlijk nog perfect eetbaar is. Omgerekend betekent dat op jaarbasis 450.000 euro aan voeding. “Elke dag rijden we zo naar één tot drie supermarkten”, zegt Frederik Pollet. “Een keer per week ook naar de Coöperatie Hoogstraten en een keer per maand naar de Voedselbank. Wanneer de mensen bij ons komen, spelen we eigenlijk een beetje winkeltje en krijgen ze voeding mee die ze willen en begroot op de grootte van het gezin. We geven bewust geen samengestelde pakketten mee omdat er anders toch maar dingen opnieuw weggegooid worden. Daarna kunnen de mensen ook naar onze ontmoetingsruimte voor kleding. Daar vragen we wel bewust een héél kleine bijdrage. Ergens om er geen graaifestijn van te maken, maar anderzijds ook voor de eigenwaarde van de mensen. Hen het gevoel geven dat ze ook echt iets kunnen kopen. Af en toe organiseren we ook nog een marktje waarbij producten buiten voeding en kleding voor een klein prikje verkopen. Weet je, ergens is het niet alleen uitdelen van kledij en voeding. We proberen met de mensen ook een praatje te slaan. Hen een luisterend oor geven. Het is soms mooi om zien hoe mensen na verloop van tijd openbloeien. Dat ze weer het gevoel hebben dat ze grond onder hun voeten hebben en niet meer dreigen weg te zinken.”

Volledig scherm Frederik Pollet samen met twee vrijwilligers van 't-Ver-Zet-je in Hoogstraten. © Toon Verheijen

Vrijwilligers

‘t-Ver-Zet-je kreeg eerder dit jaar een tijdelijke extra opslagruimte in een leegstaande woning naast hun pand dat eigendom is van de stad, maar onbewoonbaar is verklaard. Een ruimte die nodig is, want de hoeveelheid kledij en spullen die worden aangeleverd zijn immens. Eerder deze week zijn er nog vier paletten kledij naar Oekraïne vertrokken. Die zullen daar verdeeld worden door een familielid van een Oekraïens gezin dat in Hoogstraten verblijft. Allemaal extra werk en daar wil Frederik Pollet héél specifiek mensen voor bedanken. “Dat zijn onze vrijwilligers”, zegt Frederik. “We hebben er een 50-tal en zonder hen zou het nooit lukken. De voeding gaan ophalen, uitladen, opnieuw labelen en in de diepvries of de koeling steken. De gebrachte kleding en andere spullen nakijken, sorteren, in dozen en zakken stekken.”

Tijdens de Warmste Week zal ‘t-Ver-Zet-je een actie organiseren waarbij iedereen een puzzelstukje kan kopen van 500 euro en dagelijks zal dan gevolgd kunnen worden hoe ver de puzzel vordert. De opbrengst gaat volledig naar de werking van de armoedeorganisatie.

Volledig scherm Een deel van de opslagruimte 't-Ver-Zet-je in Hoogstraten. © Toon Verheijen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.