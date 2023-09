‘Zwarte’ dahlia bestaat niet, toch is hij dit jaar niet aan te slepen voor corso Zundert

ZUNDERT - Ieder jaar is er wel een dahliasoort die ontzettend populair is bij de ontwerpers van het bloemencorso in Zundert. Vorig jaar was dat de Golden Scepter, een gele bloem. Dit jaar gaat het juist een hele andere kant op.