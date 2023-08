Bloemencorso’s Loenhout en Vollenhove slaan handen in elkaar: “Onze corso’s naar een nog hoger niveau tillen”

De Bloemencorso van Loenhout gaat een samenwerking aan met de Corso van Vollenhove in Nederland. Beide organisaties gaan studiebezoeken aan elkaar plannen. “Zo kunnen we van elkaar leren en alles nog beter organiseren”, klinkt het bij de twee corso’s. Er loopt nu een winactie waarbij de winnaar een weekend wordt ondergedompeld in de corsosfeer. De corso in Vollenhove vindt plaats op 26 augustus en in Loenhout op 10 september.