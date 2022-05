Stralend lenteweer lokt honderden bezoekers naar De Mosten

Hoogstraten Na twee jaar corona-onderbre­king: de zomer van de festivals in Hoogstra­ten

De zomer staat voor de deur en voor de eerste keer in drie jaar betekent dat weer een zomer vol muziek. Alleen in Hoogstraten al staan er de komende weken en maanden heel wat kleine en grote festivals op de agenda. Waar kan u binnenkort naartoe ? We zetten ze voor u op een rijtje. Laat ons vooral genieten en er is voor iedereen wel wat te vinden. De aftrap wordt eind mei al gegeven.

12 mei