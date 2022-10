Start de zoektocht naar de misdadiger op de ‘Dag van de Wetenschap' in VITO

Hoogstraten Cirque du Freak in reusachti­ge spiegel­tent brengt dancemu­ziek en horror samen: “We willen er een uniek spektakel van maken”

De broers Van de Mosselaar pakken op 31 oktober uit met een gloednieuw festival waarbij alles zal draaien rond muziek én griezelen met Halloween. Cirque du Freak vindt plaats in een unieke setting in een weiland in de Katelijnestraat. Het festival gaat immers door in een spiegeltent van Magic Mirrors. “Volgend jaar willen we de tent zelfs een hele maand laten staan en verschillende unieke evenementen in organiseren”, klinkt het bij Bart en Perry Van de Mosselaar.

21 oktober