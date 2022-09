Staking van 48 uur door personeel van gevangenis Wortel na opstand gedetineerden

Wortel Gedetineer­den gevangenis Wortel dreigen met brandstich­ting na incident met cipier

In de gevangenis van Wortel is maandag opschudding ontstaan nadat een cipier een gevangene zou hebben geslagen. Andere gedetineerden zouden er daarop mee gedreigd hebben brand te stichten. Het Gevangeniswezen bevestigt dat er een incident was, maar zegt voorlopig niets over de mogelijke slagen en de dreiging tot brandstichting.

22 augustus