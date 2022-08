Stadsbestuur weigert gunstig advies rond stikstofplan in te trekken, maar protesterende landbouwers geven strijd niet op: “Mooi dat we met zoveel waren”

HoogstratenHet stadsbestuur van Hoogstraten heeft geweigerd het voorwaardelijk gunstig advies over het PAS (stikstofplan) van de Vlaamse overheid in te trekken. Dat zorgde maandagavond even voor een grimmige toestand, maar uiteindelijk hielden de ruim 500 protesterende land- en tuinbouwers en toeleveranciers het netjes. Maar de strijd opgeven doen ze niet. Burgemeester Van Aperen beloofde in zijn toespraak om zijn coalitiepartner en partijgenoten te proberen overtuigen het advies alsnog in te trekken. En deed nog enkele straffe uitspraken.

Een indrukwekkende colonne van honderden vrachtwagens, tractoren en zelfs kranen blokkeerde maandagavond rond 20 uur, het begin van de gemeenteraad, de Vrijheid. Eén langgerekte rij voertuigen van de Gelmelstraat tot aan het woonzorgcentrum Stede Akkers. Op de gemeenteraad legde burgemeester Van Aperen nog eens uit waarom ze voor een voorwaardelijk gunstig advies waren gekomen. Dat ze het echt wel goed voorhebben met de boeren en dat ze een aantal eisen stellen, maar dat ze het gunstig adviseren omdat er echt wel een kader moet komen.

Coalitiepartner N-VA - bij de boeren de kop van jut omdat tijdens een overleg er nogal scherpe uitspraken zouden zijn gevallen en opmerkingen dat de burgers hier niet van wakker liggen - liet zich niet horen, net als oppositiepartij Anders. CD&V deed dat wel. “Onlangs presenteerden we een nieuw logo”, zegt Ward Baets (CD&V). “Hoogstraten Hoogst Hartelijk. Met aardbeitjes op de vlag. Maar als we dan iets voor de agrarische sector kunnen betekenen, is het pijnlijk om vast te stellen dat er een gunstig advies wordt gegeven. We hebben hier in Hoogstraten uit héél de voedselketen wel iets aanwezig. Het was een unieke kans om samen met hen tot een gedegen advies te komen. Het is flauwekul om over tijdsgebrek te spreken, want je hebt eigenlijk tijd gehad sinds midden april.”

Raadslid Marc Haseldonckx was kort en krachtig. “We staan niet achter dit PAS, maar geven wel een positief advies? Dat gaat in mijn hoofd er niet in.” Ook Tinne Rombouts begreep er niets van en stelde een amendement voor. “Trek dit advies in en laat aan Vlaanderen weten dat ze géén rekening mogen houden met het advies. Het is jammer dat het bestuur in deze de kans niet heeft gegrepen om met alle partners tot een advies te komen.”

Volledig scherm Land- en tuinbouwers Tom Mertens, Mitch Vermeiren, Mariëlle Schalk, Jef Ryvers en Wouter Mertens vormen de stuurgroep. © Toon Verheijen

Schorsing

Na een discussie en een schorsing over het al dan niet stemmen over het amendement, werd het voorstel uiteindelijk weggestemd. Naast Hoogstraten Leeft en N-VA stemde ook Anders tegen. En die beslissing werkte buiten als een rode lap op een stier. Het gejoel en lawaai werd forser. Een groep boeren drong de hal van het stadhuis binnen, maar werd daar tegengehouden door de politie. Die laatste had ondertussen om extra bijstand gevraagd van omliggende politiezones. Ook achteraan het gemeentehuis moest een hele rij agenten postvatten om boeren tegen te houden. Maar uiteindelijk kalmeerde de toestand wel.

“Het is zo jammer”, zegt Mariëlle Schalk. “Dit was een open goal. Ze hadden hem alleen maar moeten maken en alle landbouwers zouden hen dankbaar geweest zijn. Maar niet dus. Ja we zijn ontgoocheld. Wat wij nodig hebben is vertrouwen in plaats van een mes in onze rug. Iedereen heeft baat bij een sterke land- en tuinbouw. Al vind ik het ergens ook wel mooi dat we met zoveel waren. Dat moet de stad toch ook duidelijk maken dat we niet zomaar een kleine sector zijn. Toen we vorige week samenkwamen met het stadsbestuur, stelde N-VA ons de vraag of we konden aantonen of de landbouw wel één van de sterkste economische takken was. Wel, het beeld van maandagavond zegt genoeg zeker? Niet alleen boeren, maar ook toeleveringsbedrijven”

Toespraak

De roep van de boeren om de burgemeester buiten op straat te krijgen om uitleg te geven, kreeg uiteindelijk gehoor. Hij kwam naar buiten, maar de boeren moesten hem wel een ‘vrije aftocht' beloven en daarna weer vertrekken. Marc Van Aperen deed opnieuw het relaas over het hoe en waarom van het voorwaardelijk gunstig advies, maar deed dan wel een belofte. “Donderdag is het schepencollege en ik zal alsnog proberen de collega’s te overtuigen om het advies in te trekken. Dat hebben we nu niet gedaan, maar daar hadden we een goede reden voor.” Waarop er vanuit de menigte geroepen werd: moeten we dan terugkomen? “Nee je moet niet terugkomen. We zullen onze verantwoordelijkheid wel nemen. En laat jullie alsjeblieft niet voor de kar spannen van een of andere politieke partij (CD&V, red). Het is in jullie eigen belang om neutraal te blijven. Al wil ik daarmee ook niet gezegd hebben dat jullie Hoogstraten Leeft-supporters moeten worden.”

Gejoel

Waarop hij terug naar binnen stapte onder gejoel. Tom Mertens was ook nog duidelijk. “We staan hier aan het podium dat we bewust hier hadden gezet. Zo staan jullie met de rug naar het stadsbestuur. Dat is wat we de komende dagen en weken zullen moeten doen. Maar we mogen de strijd niet opgeven. Hoogstraten moet rood kleuren. Aan elke brievenbus, aan elke deur, aan elk huis moet een rode zakdoek komen te hangen Dat zal ons symbool zijn voor onze strijd die we weigeren op te geven.”

