Stadsbestuur maakt onderhoudsplan op voor trage wegen

De dorpsraad van meer is voorstander om het Pijperpaadje op te waarderen. “De Beekschen pad is een succes voor schoolgaande kinderen, wandelaars en fietsers”, klinkt het bij de dorpsraad. “Het Pijperpaadje zou ook zo een paadje kunnen zijn waarlangs fietsers van Maxburg, Gestelsestraat, Wildertstraat naar Meerdorp zouden kunnen komen. De fietsverbinding van Minderhout naar de brug in de John Lijssenstraat is één rechte lijn via dit paadje, maar nu laat het onderhoud te wensen over.” Ook het Wolfsstraatje zouden de inwoners van Meer graag wat opgewaardeerd zien.

Opwaarderen

Het stadsbestuur is zeker niet tegen het opwaarderen. “Onze stadsdiensten maken samen met enkele vrijwilligers een inventaris”, zegt schepen Michel Jansen (N-VA). “Op basis daarvan willen we een beleids- en onderhoudsplan opmaken want het is immers onze verantwoordelijkheid om die in stand te houden.” Hetzelfde geldt voor het Wolfsstraatje, maar de stad is niet meteen van plan het onverharde gedeelte te verharden. Het Wolfstraatje is een oude trage weg die we graag willen behouden”, zegt Piet Van Bavel. “We gaan dat dus zeker onderhouden. Op het onverharde gedeelte willen we liever niet overgaan tot verharding, wel een instandhouding. De verlichting zullen we nog bekijken, want normaal doen we dat niet.”