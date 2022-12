Stad trakteert nieuwjaarszangertjes in elke deelgemeente

Hoogstraten Stad moet fors besparen, maar geen naakte ontslagen of verhoging belastin­gen. Oppositie reageert zeer kritisch: “Spaarpot zal volledig opgebruikt zijn en personeels­kost is waanzinnig gestegen”

De energiecrisis, duurdere materialen en de inflatie kosten de stadskas de komende drie jaar meer dan 15 miljoen euro ofwel 5 miljoen euro per jaar. Gevolg: de knip moet op de geldbeugel. Een aantal projecten - zoals de randparkings - worden kritisch bekeken of meer gespreid in de tijd en er komen enkele nieuwe belastingen. De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven wel hetzelfde. De oppositie is vernietigend voor het stadsbestuur. “De volledige pot is opgebruikt en het resultaat is dat de volgende legislatuur niets anders kan gebeuren dan de belastingen te verhogen”, klinkt het.

20 december