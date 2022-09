Stad stuurt extra vaststellers van OVAM op pad in strijd tegen zwerfvuil: “Maar iedereen dan wel gelijk voor de wet, want dat is niet altijd gebeurd”

HoogstratenDe gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om extra handhavers van OVAM in te zetten in de strijd tegen het zwerfvuil en sluikstorten. Tussen 25 januari en 1 maart – voor de periode daarna zijn er nog geen cijfers – werden 49 bestuurlijke verslagen opgemaakt. In 39 gevallen werd een boete opgelegd. Ex-schepen van Milieu Michel Jansen (N-VA) onthield zich. “Ik sta zeker achter het project, maar bij de controles moet iedereen wel over dezelfde kam geschoren worden en dat is niet altijd gebeurd”, klinkt het.