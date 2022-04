Stad roept op om deel te nemen aan Straatvinken

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dat gebeurt via een speciale teltoepassing of een papieren telformulier. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren. Het telmoment vindt plaats op donderdag 19 mei tijdens de avondspits tussen 17 en 18 uur. Daarnaast brengen de Straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart over de manier waarop ze hun straat beleven. “Wij hopen op veel deelnemers in Hoogstraten, omdat de informatie van dit onderzoek heel nuttig is om onder meer de modal shift in Hoogstraten jaar na jaar te kunnen evalueren”, klinkt het.